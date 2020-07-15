В Кремле прокомментировали запрет усыновлять детей трансгендерами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одобренная на голосовании по Конституции поправка о браке нуждается в законодательном закреплении. Вопрос о том, является ли идея запретить трансгендерам усыновлять детей следствием такой поправки, нужно адресовать Совету Федерации. Об этом представитель Кремля сообщил во время конференц-колла.
Корреспондент URA.RU задал ему вопрос, можно ли считать законопроект следствием поправок, внесенных в Конституцию РФ. «Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать», — пояснил Песков. По его словам, на этот вопрос сможет ответить член Совета Федерации Елена Мизулина (один из авторов инициативы — прим. ред.).
Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому трансгендерам запрещено усыновлять детей. Также в Совфеде предлагают запретить усыновление однополым парам.
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