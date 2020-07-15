В Кремле прокомментировали запрет усыновлять детей трансгендерами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков считает, что поправки в Конституцию РФ нужно формализовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одобренная на голосовании по Конституции поправка о браке нуждается в законодательном закреплении. Вопрос о том, является ли идея запретить трансгендерам усыновлять детей следствием такой поправки, нужно адресовать Совету Федерации. Об этом представитель Кремля сообщил во время конференц-колла.

Корреспондент URA.RU задал ему вопрос, можно ли считать законопроект следствием поправок, внесенных в Конституцию РФ. «Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать», — пояснил Песков. По его словам, на этот вопрос сможет ответить член Совета Федерации Елена Мизулина (один из авторов инициативы — прим. ред.).

Новость по теме
В соцсетях обсуждают запрет усыновления детей однополыми семьями. «Будем бить рекорд по детдомам»

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому трансгендерам запрещено усыновлять детей. Также в Совфеде предлагают запретить усыновление однополым парам.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...