Так проект должен выглядеть после того, как все работы на нем закончатся Фото: URA.RU

В сельском поселении Солнечный Сургутского района ХМАО жители не довольны тем, что спортивная площадка, которую «помпезно открыли» осенью, на деле оказалась недостроенной. Они заподозрили местные власти в коррупции. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из местных активистов.

«Проект, который презентовали нам на публичных слушаниях, казался грандиозным — современные спортивные площадки и хорошее оснащение. Но потом оказалось, что и цена его выросла с 11,7 млн рублей до 20 млн рублей и по факту мы получили спортивные зоны без оборудования, а только с тротуарами и газоном. На неудобные вопросы в администрации Сургутского района, которую возглавляет Андрей Трубецкой, нам отвечают, что проект не готов и нужны еще деньги», — рассказывает местный житель.

Также, по словам активиста, при строительстве были допущены ошибки: новый асфальт якобы укладывали на старый, плохо смонтировали тротуарную плитку, некачественно разбили газоны. «Считаю, что возможно имеется коррупционная составляющая, ведь здравому смыслу действия администраций и подрядчика не поддаются», — заключил источник URA.RU.

В администрации сельского поселения в ответ на просьбу журналиста прокомментировать обвинения, заявили, что постараются устранить все замечания. «Реализация проекта будет продолжена. [Мы] контролируем работу подрядчика на каждом шагу. ООО „Строительная Компания Автобан“ уже получила письменные претензии по недочетам: укладке плитки, выравниванию покрытий. Все это исправят по гарантийному обслуживанию», — заявил глава сельского поселения Солнечный Игорь Наумов.

Ранее URA.RU уже писало о другом строительном скандале в Сургутском районе. Так, глава поселения Барсово Вячеслав Позднякова оказался под угрозой увольнения после того, как счетная палата нашла в работе местной администрации нарушений при строительстве спортивной площадки на 4,9 млн рублей. При этом глава района Андрей Трубецкой отказался публично поддерживать мэра.

Пешеходные дорожки просто посыпаны песком, который разносится по округе Фото: URA.RU

Тротуарная плитка просела и пошла волнами, не выдержав гарантийного срока Фото: URA.RU