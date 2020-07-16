В сельском поселении Солнечный Сургутского района ХМАО жители не довольны тем, что спортивная площадка, которую «помпезно открыли» осенью, на деле оказалась недостроенной. Они заподозрили местные власти в коррупции. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из местных активистов.
«Проект, который презентовали нам на публичных слушаниях, казался грандиозным — современные спортивные площадки и хорошее оснащение. Но потом оказалось, что и цена его выросла с 11,7 млн рублей до 20 млн рублей и по факту мы получили спортивные зоны без оборудования, а только с тротуарами и газоном. На неудобные вопросы в администрации Сургутского района, которую возглавляет Андрей Трубецкой, нам отвечают, что проект не готов и нужны еще деньги», — рассказывает местный житель.
Также, по словам активиста, при строительстве были допущены ошибки: новый асфальт якобы укладывали на старый, плохо смонтировали тротуарную плитку, некачественно разбили газоны. «Считаю, что возможно имеется коррупционная составляющая, ведь здравому смыслу действия администраций и подрядчика не поддаются», — заключил источник URA.RU.
В администрации сельского поселения в ответ на просьбу журналиста прокомментировать обвинения, заявили, что постараются устранить все замечания. «Реализация проекта будет продолжена. [Мы] контролируем работу подрядчика на каждом шагу. ООО „Строительная Компания Автобан“ уже получила письменные претензии по недочетам: укладке плитки, выравниванию покрытий. Все это исправят по гарантийному обслуживанию», — заявил глава сельского поселения Солнечный Игорь Наумов.
Ранее URA.RU уже писало о другом строительном скандале в Сургутском районе. Так, глава поселения Барсово Вячеслав Позднякова оказался под угрозой увольнения после того, как счетная палата нашла в работе местной администрации нарушений при строительстве спортивной площадки на 4,9 млн рублей. При этом глава района Андрей Трубецкой отказался публично поддерживать мэра.
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