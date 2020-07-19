В США нашли новое политическое оружие России

По словам издания, ограничив экспорт пшеницы, РФ может манипулировать странами, у которых есть проблемы с климатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия может превратить ограничение на экспорт пшеницы в «политическое оружие». Об этом сообщает National Interest.

«Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной зерновой державой», — передает издание. Отмечается, что глобальное потепление может увеличить зависимость других стран от России. По словам издания, ограничив экспорт пшеницы, РФ может манипулировать странами, у которых есть проблемы с климатом — слишком жаркая и засушливая погода.

Ранее издание Bloomberg сообщало, мировой рынок может остаться без поставок российской пшеницы, поскольку Россия перестала вывозить ее за границу. В конце марта Минсельхоз РФ ограничил экспорт пшеницы, чтобы не допустить роста цен на зерно.

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