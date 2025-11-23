Глава Минфина США пристыдил Европу за провальные санкции против России

Бессент обвинил Европу в закупке нефти из РФ Фото: Министерство финансов США treasury.gov

Европейские санкции против России провалились. Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: „О, мы принимаем 19-й пакет санкций“. По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сообщил Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC. Он также обвинил Европу в продолжающихся закупках российской нефти.

Ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. Санкции направлены на нанесение ущерба экономике и оборонному сектору РФ, а также на ограничение деятельности отдельных лиц. Ограничения распространяются не только на российские компании, но и на зарубежные — в частности, в Китае, Индии и Таиланде, которые, по мнению ЕС, сотрудничают с Москвой. Среди российских компаний, попавших под санкции, — «Роснефть», «Ростех» и «АвтоВАЗ». Евросоюз также ввел запрет самому себе на приобретение российского газа и ввел дополнительные ограничения на перемещение российских дипломатов — теперь для выезда им может потребоваться специальное разрешение.

Продолжение после рекламы