Бессент обвинил Европу в закупке нефти из РФ
Европейские санкции против России провалились. Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.
«Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: „О, мы принимаем 19-й пакет санкций“. По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сообщил Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC. Он также обвинил Европу в продолжающихся закупках российской нефти.
Ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. Санкции направлены на нанесение ущерба экономике и оборонному сектору РФ, а также на ограничение деятельности отдельных лиц. Ограничения распространяются не только на российские компании, но и на зарубежные — в частности, в Китае, Индии и Таиланде, которые, по мнению ЕС, сотрудничают с Москвой. Среди российских компаний, попавших под санкции, — «Роснефть», «Ростех» и «АвтоВАЗ». Евросоюз также ввел запрет самому себе на приобретение российского газа и ввел дополнительные ограничения на перемещение российских дипломатов — теперь для выезда им может потребоваться специальное разрешение.
Российская сторона неоднократно заявляла, что рассматривает западные санкции как незаконные и вредные для международной стабильности, а также отмечала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономику России сломать санкциями невозможно, за последние десятилетия она стала только более устойчивой. Его слова передает «Национальная служба новостей».
