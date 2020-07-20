Результатов удалось достичь за счет мобилизации персонала двух предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловские власти оценили работу предприятий региона на голосовании по поправкам в Конституцию, утверждает источник агентства в минпроме региона. Оценивалась как организация голосования на заводах, так и продвижение темы поправок. Мобилизация рабочих даже спасла явку во втором по размерам городе региона — Нижнем Тагиле. По данным инсайдера, рейтинг возглавили предприятия холдинга «ЕВРАЗ» — Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК).

Явка в Качканаре действительно оказалась одной из самых высоких в регионе — 68,53% (в целом по области — 51,56%). При этом на КГОКе, по информации источника URA.RU, проголосовали 98,5% сотрудников (штат — 5 800 человек). В Нижнем Тагиле общая явка оказалась ниже — 46,13%, но в голосовании по поправкам приняли участие более 95% сотрудников НТМК, из них досрочно — почти 87% (коллектив комбината — 13 380 человек). По информации инсайдера агентства, для этого 1 июля утренняя смена стартовала на два часа позже, в 10:00, и рабочие смогли попасть на участки. Известно, что совет мастеров, совет бригадиров, женсовет предприятия проводили информационную работу в подразделениях комбината.

В дивизионе «ЕВРАЗа» уточнили, что результата по явке удалось достичь благодаря федеральной кампании по продвижению поправок. «Люди приняли решение проголосовать за изменения в основном документе страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Мэр Качканара Андрей Ярославцев в беседе с URA.RU иначе объяснил высокие показатели явки: «параллельно с голосованием по конституции мы запустили свой опрос — по оценке поддержки программы развития города. 99% участников его поддержали. За два года „ЕВРАЗ“ вложил в город 1,3 млрд рублей. [Показатели голосования] — это кредит доверия власти и оценка [нашего] взаимодействия с градообразующим предприятием».

«ЕВРАЗ» — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Kазахстане. НТМК является крупнейшим металлургическим предприятием на Урале, производит строительный и железнодорожный стальной прокат. Качканарский ГОК входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий.