Пушков обвинил США в приближении «Судного дня»

Он также напомнил о новейших американских ядерных ракетах, которые заменят баллистические «Минитмен». «Это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня», — добавил сенатор.

«Вместо этого они вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение Судного дня», — отметил Пушков в Twitter.

Ранее Россию призвали отказаться от разработок крылатых ракет с ядерными энергетическими установками. По мнению спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, такое оружие крайне опасно из-за ущерба, который может нанести радиоактивный шлейф. Пушков в ответ посоветовал Штатам озаботиться новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями, а не выходить из различных международных соглашений.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков жестко ответил на призыв США отказаться от разработки ракет, а также обвинил американцев в приближении «Судного дня».

Пушков жестко ответил на призыв США отказаться от разработки ракет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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