США попросили Россию отказаться от «летающих Чернобылей»

Россию призвали отказаться от разработок крылатых ракет с ядерными энергетическими установками. По мнению спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, такое оружие крайне опасно из-за ущерба, который может нанести радиоактивный шлейф.
«Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой? Это же просто-напросто летающий „Чернобыль“», — цитирует Биллингсли ТАСС. По словам дипломата, не существует никаких оснований, чтобы иметь «такие апокалиптические вооружения». Он отметил, что такое оружие вообще не должно существовать.
Ранее Биллингсли назвал российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» ужасными и тратой денег в пустую, передает деловая газета «Взгляд». По словам Путина, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, пишет RT. Военный эксперт Алексей Леонков назвал «Буревестник» «оружием возмездия». По его словам, такие ракеты будут отвечать за ликвидацию объектов внутри континента.