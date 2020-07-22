Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.

По мнению источника «Коммерсанта», теперь от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников. «Признав вину, обвиняемый избавляет следствие от рутинного и долгого сбора доказательств, а сам раскаявшийся при этом получает ощутимые преференции в суде», — объяснил собеседник издания мотивацию ведомства. В то же время другой источник заявил, что Фургал предвидел такое развитие событий и приказал адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг решит взять на себя вменяемые преступления.

В июле адвокаты Горбачева и Самойлов начали представлять интересы задержанного Фургала. Однако руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой заявил, что отводит обоих юристов от уголовного дела, потому что увидел в их работе конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — Фургала и Мистрюкова. Вместе с тем один из участников следственной группы, бывший начальник отдела СКР по Хабаровску Евгений Медведков вызвал Горбачеву на допрос в качестве свидетеля. Как заявил председатель комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберта Зиновьева, это «может свидетельствовать либо о процессуальной безграмотности следователя либо об умышленном дерзком игнорировании им норм закона».

Мистрюков был задержан в ноябре прошлого года, свою вину он не признавал. На его защиту встали адвокаты Марина Горбачева и Максим Самойлов, однако, несмотря на желание Мистрюкова сотрудничать с ними, вместе они проработали всего два месяца. Уже в январе Мистрюков отказался от всех четверых нанятых его родственниками адвокатов в пользу своего пятого защитника, предоставленного ему по назначению. «Арестант согласился на сотрудничество со следствием, признал вину в убийствах и дал показания на своих предполагаемых подельников, в том числе Сергея Фургала», — пишет « Коммерсант ».

Следственный комитет России намерен нейтрализовать весь адвокатский корпус бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах и покушениях, для получения его признания. Как сообщает «Коммерсант», постановления об отводе уже изготовлены в отношении двоих из четырех адвокатов. Ранее подобную практику уже могли применить на другом обвиняемом по уголовному делу — бывшем партнере Фургала по бизнесу Николае Мистрюкове.

Сергей Фургал не признает себя виновным в организации покушений и убийств предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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