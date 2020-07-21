Фургал в СИЗО рассказал анекдот. «Мучит только чужое предательство»

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал сказал, что сотрудники СИЗО к нему хорошо относятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. Таким образом, он описал свое состояние, находясь в СИЗО «Лефортово».

«На здании висит надпись: „Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть“. Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — рассказал экс-губернатор. Он подчеркнул, что со здоровьем у него все в порядке и поблагодарил сотрудников СИЗО.

Фургал рассказал, что удивлен собранием местной библиотеки и даже выбрал несколько книг для себя. Экс-губернатор отметил, что было бы интересно почитать книги, которые написаны теми, кто сидел в «Лефортово».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания экс-губернатора. Она рассказала, что отношение в СИЗО к заключенным доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу. С 11 июля в регионе проходят митинги в поддержу арестованного губернатора. Фургал обратился к жителям региона в своем Instagram и поблагодарил хабаровчан за два года совместной работы, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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