Число безработных в России с начала пандемии выросло в 3,5 раза

В РФ зарегистрировано 3 миллиона безработных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала пандемии коронавируса число безработных в России выросло в 3,5 раза — до 3 миллионов человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с докладом о деятельности правительства.

«Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости РФ, с 1 апреля выросло в 3,5 раза», — заявил Мишустин. Сейчас в стране зарегистрировано 3,05 млн безработных. Вместе с тем премьер подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом для правительства РФ.

Сегодня в Госдуме проходит первый отчет Михаила Мишустина в должности главы правительства. В своем выступлении премьер коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны. Мероприятие продлится примерно 3,5 часа.

Ранее премьер-министр рассказал, что на выплаты гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии, из бюджета выделили 13,5 млрд рублей. Пособия будут выплачивать до конца августа, наопминают «Дни.ру».