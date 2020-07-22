Премьер Мишустин впервые отчитывается о работе правительства. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где состоится его первый отчет в должности главы правительства. В ходе выступления Мишустин обсудит главные направления по развитию страны и ответит на вопросы депутатов.

«Председатель правительства коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года», — рассказали в пресс-службе кабмина. Также основными темами станут борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства. Мероприятие запланировано примерно на 3,5 часа, но в целом выступление главы кабмина по времени не ограничено.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», центральной темой для отчета Мишустина должна стать социальная сфера. Также законодатели обсудят вопросы об исполнении послания президента России Владимира Путина, об успехах в здравоохранении и дальнейшем развитии экономики. Кроме того, Мишустина могут отдельно спросить о росте тарифов ЖКХ, пенсионном обеспечении и поддержке бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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