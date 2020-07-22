Михаил Мишустин коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где состоится его первый отчет в должности главы правительства. В ходе выступления Мишустин обсудит главные направления по развитию страны и ответит на вопросы депутатов.

«Председатель правительства коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года», — рассказали в пресс-службе кабмина. Также основными темами станут борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства. Мероприятие запланировано примерно на 3,5 часа, но в целом выступление главы кабмина по времени не ограничено.