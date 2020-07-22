Мишустин озвучил меры поддержки россиян

Михаил Мишустин обратил внимание на развитие внутреннего туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России поддержат программу льготной ипотеки, а также помогут гражданам сэкономить на отдыхе в РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с докладом о деятельности правительства.

На развитие внутреннего туризма РФ власти выделят 15 млрд рублей. «Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов — в размере 5-15 тысяч рублей — тем, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах», — заявил Мишустин. Ранее с предложением компенсировать россиянам, отдыхающим на отечественных курортах, до 15 тысяч рублей выступили в Ростуризме. Председатель правительства РФ напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем премьер пообещал расширять применение сельхоз-ипотеки и предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. Кроме того, для регионов, перевыполнивших планы строительства дорог, выделят суммарно 100 млрд рублей. Также для десяти территорий с наиболее сложной экономической ситуацией до 2024 года выделят по 5 млрд рублей.

В ходе доклада премьер-министр РФ также оценил усилия по борьбе с пандемией в России. Как сообщил Мишустин, на поддержку самозанятых было выделено более 1,5 млрд рублей, системообразующие предприятия получили льготные кредиты на сумму 130 млрд рублей, а бизнес получил зарплатных кредитов под 0% на 93 млрд рублей. Также было выдано 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на общую сумму 205 млрд рублей. В целом поддержку получили 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. Президентские доплаты за работу в пандемию получили более 290 тысяч врачей, еще свыше 400 тысяч медиков получили выплаты за работу с группами риска.