22 июля 2020

Власти РФ планируют увеличить сбор налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин России хочет собирать не меньше 99% налогов к 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство финансов России намерено довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году. Это следует из проекта плана деятельности ведомства на ближайшие пять лет.

«Согласно плану, в ближайшие годы собираемость налогов и сборов будет плавно расти: в 2020 году она должна составить 98,72%, в 2021 году — 98,79%, в 2022 году — 98,86%, в 2023 году — 98,93%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ министерства.

При этом замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов подчеркнул, что достижимость поставленной ведомством задачи зависит от того, как оценивать собираемость — экономически или бухгалтерски. По его словам, во многом целевые показатели условны. При определенных обстоятельствах показатель собираемости налогов может превышать 100%. Такое возможно, если налоговые инспекции собрали больше, чем было запланировано в бюджете. Поэтому добиться 99% можно не только за счет «агрессивного администрирования и налоговых проверок», но и за счет более точного бюджетирования и планирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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