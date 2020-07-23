РБК: легендарный борец Карелин уходит из Госдумы

Александр Карелин — трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы по борьбе. В середине 1990-х годов основатель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арт Дэйви хотел пригласить Карелина в свою лигу, пишет RT . С 1999 года Карелин является депутатом Госдумы, а с 2001 года — член Высшего совета «Единой России». Во время второго чтения (10 февраля) законопроекта о поправках в Конституцию единоросс он внес поправку, предполагающую досрочное прекращение полномочий текущего созыва Госдумы, передает телеканал 360 .

«В Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева», — пишет РБК, ссылаясь на источники в верхней палате парламента. По словам знакомого Карелина, окончательное решение о переходе депутата еще не принято. Сам Карелин от комментариев отказался, а его помощник заявил, что еще преждевременно обсуждать этот вопрос.

После единого дня голосования в сентябре Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Депутат может перейти в Совет Федерации.

Александр Карелин работает в Госдуме с 1999 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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