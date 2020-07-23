Академик РАН назвал число россиян, страдающих ожирением

60% россиян имеет избыточную массу тела, заявил Виктор Тутельян Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Большая часть населения России имеет избыточную массу тела, а примерно четверть граждан страдает ожирением. Такое заявление сделал руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

«60% населения России имеет избыточную массу тела», — цитирует Тутельяна РИА «Новости». По его словам, около 20-25% россиян страдает ожирением, что является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Академик РАН подчеркнул, что это главная причина смертности и сокращение ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Ранее ученые из медицинского колледжа Бейлора (США) пришли к выводу, что употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования изучили данные свыше трехсот тысяч человек и пришли к заключению, что употребление этого продукта один или более раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 8%.