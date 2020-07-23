В Челябинске из-за коронавируса могут отменить День города

Проведение Дня города в Челябинске под вопросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мэрии Челябинска из-за пандемии коронавируса приостановлена подготовка к празднованию Дня города. Эту информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Работа по подготовке поставлена на паузу, — заявил Сафонов. — Пока нет ясности, какой будет эпидемиологическая обстановка к концу лета. Город еще находится на плато по заболеваниям и массовые мероприятия под запретом». Официально днем рождения Челябинска считается 13 сентября. Программа по случаю Дня города стартует с 1 сентября, когда в парках проводят праздники для первоклассников. Основные празднества проходят во вторые выходные сентября.

Обычно уже в середине июля составляется концертная программа и спонсоры праздников заключают контракты с эстрадными звездами на предмет выступления в Челябинске. Также в это время подписываются договоры на оплату праздничного салюта. «Пока никакие контракты не заключаются. Нет смысла с кем-то договариваться, если непонятно, что будет к сентябрю, — пояснил URA.RU источник в мэрии. — Может случиться так, что День города отменят. Но если ситуация улучшится, то спонсоры обещают быстро все оплатить».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на 23 июля в Челябинске подтверждено 4 399 случаев заболевания COVID-19 (+54 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Больных COVID-19, продолжающих лечение — 1 604 человека, из них амбулаторно — 625. За прошедшие сутки выписано 50 человек. Ранее от празднования Дня города из-за пандемии коронавируса отказался Магнитогорск.