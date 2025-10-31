Суд в Челябинской области приговорил к тюремному сроку двух военных, убивших человека

Суд назначил обвиняемым выплатить сестре погибшего моральную компенсацию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинской области суд приговорил к 9 и 11 годам лишения свободы двух военнослужащих, которые до смерти избили в казарме в Чебаркуле другого военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда.

«В ночь на 17 марта 2025 года, находясь в казарме на территории Чебаркульского района, на почве личной неприязни подсудимые поочередно нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу другому военнослужащему, причинив тупую сочетанную травму, от которой тот скончался. По совокупности преступлений одному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, другой осужден к 9 годам лишения свободы», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, до этого один из осужденных вовремя не вернулся в воинскую часть из отпуска и был задержан группой розыска. Приговор вынесен по части 3.1 статьи 337 (самовольное оставление части), части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть). Осужденным назначено выплатить сестре погибшего, которая признана потерпевшей, компенсацию морального вреда.

