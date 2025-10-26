Николай Расторгуев споет в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ноябре горожан ждут концерты легендарных групп «Любэ» и «Ленинград», Александра Розенбаума, Мари Краймбрери и других звезд российской сцены. Пройдут также панк-фест, хэллоуинские мистические вечеринки и праздничные ужины. Для ценителей юмора подготовлены стендапы резидентки шоу на ТНТ Ольги Малащенко и Евгения Чебаткова. Жителей также ждут вечер о криминале с ведущим YouTube-канала «Фауст 21 века» и акция «Ночь искусств» в музеях. Об этих и других событиях месяца — в материале URA.RU.

Фестивали и культурные акции

Челябинский музей изобразительных искусств 3 ноября приглашает на всероссийскую акцию «Ночь искусств», посвященную выставке «Гений места». В программе мероприятия запланированы лекции о советском функционализме и декоративном убранстве Челябинска, мастер-классы по живописи в стиле соцреализма, созданию барельефов и мозаичных панно. Гостей также ждут театрализованные перформансы, концерт симфонического оркестра, интерактивные экскурсии и другие события. Билеты — от 200 рублей, открытие — в 12:00. (6+)

Государственный исторический музей Южного Урала 3 ноября с 17:00 до 22:00 проведет «Ночь искусств» под девизом «В единстве культур — сила народа». На 16 площадках музея состоятся более 50 мероприятий, включая перформансы «Выход из витрин» и «Край тысячи озер», мастер-классы, лекции, экскурсии и интерактивные зоны. Центральным событием станет выставка «История русской души» к 130-летию Сергея Есенина. Стоимость единого билета составляет 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. (6+)

6 ноября в клубе Ozz состоится панк-фест с участием коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга. В программе — выступление групп «Пурген» в жанре панк-хардкор, «Свобода Важнее Моды» с панк-рок шоу и «Король Газа» с мэшапами из панк-хитов. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 1600 рублей. (18+)

Концерты

В Театре оперы и балета имени Глинки 3 ноября в 19:00 состоится концерт группы «Любэ». Легендарный коллектив исполнит свои знаменитые хиты про Россию и ее ценность. Стоимость билетов начинается от 8000 рублей. (6+)

Певица Мари Краймбрери представит новое шоу «Кто такая Мэри?» 6 ноября в 20:00 в МТС Live Холл. Цена билетов — от 3500 рублей. Там же Владимир Пресняков даст концерт 7 ноября в 19:00. Стоимость билетов на выступление — от 1500 рублей. (12+)

Группа «Ленинград» выступит 13 ноября в 20:00 на ледовой арене «Трактор». Коллектив представит программу из новых и известных хитов, включая песни из альбома «Синяя богиня». Билеты можно приобрести от 5000 рублей. (18+)

Исполнительница MONA выступит 21 ноября в 20:00 в Конгресс-холле Центра международной торговли. В программе концерта прозвучат популярные хиты, включая «Иордан» и «Есенин». Стоимость билетов — от 2700 рублей. (12+)

Также Конгресс-холл 30 ноября в 15:00 примет шоу БЭТСИ: «СИГМА БОЙ ТУР». Автор вирусных хитов Betsy представит программу из треков, покоривших соцсети. Среди них — «Сигма-бой», Simple Dimple Pop It Squish, Pump it Up и Capybara. Стоимость билетов — от 1800 рублей. (0+)

Музыкант Александр Розенбаум выступит с концертной программой 25 и 27 ноября в Театре оперы и балета имени Глинки. Начало мероприятий — 19:00, билеты можно приобрести от 4000 рублей. (12+)

Для детей

Детская филармония 16 ноября в 11:00 и 14:00 приглашает на интерактивное шоу «Ми-Ми-Мишки». Юных зрителей ждет встреча с героями мультфильма — Кешей, Тучкой и их друзьями. Дети станут участниками представления, отправятся на поиски магического кристалла в затерянный город, будут петь, танцевать и играть. Стоимость билета составляет 500 рублей. (0+)

28 ноября в 11:00 в Детской филармонии пройдет театрализованный концерт «Теремок» из цикла «Крошечные сказки». Мероприятие предназначено для самых маленьких зрителей и их родителей. В основе постановки — сказки Самуила Маршака в музыкально-песенном сопровождении композитора Михаила Красева. Стоимость билета — 500 рублей. (0+)

Вечеринки и праздничные мероприятия (18+)

Лаундж-бар «Утопия» 2 ноября в 22:00 проведет хэллоуинскую вечеринку с участием электронного дуэта STEREOPORNO. Гостей ждут тематические костюмы, спецменю, а также музыкальные сеты. Стоимость входа — от 1000 рублей.

Ресторан «Максимилианс» 2 и 3 ноября организует вечеринку «Хэллоуин: самая страшная вечеринка года». В программе — мистическая анимация, выступления групп «Кафе Улыбка» и кавер-группы «Вайб», а также подарки от ресторана. После 19:00 действует оплата за музыкальное оформление в размере 350 рублей.

Клуб-ресторан «Заря» приглашает на празднование Дня народного единства 2 и 3 ноября с 22:00. Гостей ждут ужин с музыкальным сопровождением и танцы с DJ-сетами.

Ресторан «Максимилианс» 21 ноября в 19:00 проведет тематический вечер, посвященный Дню бухгалтера. Гостей ждет выступление кавер-группы Brand и никакой работы. Там же 28 ноября в 19:00 состоится праздник «Письмо Деду Морозу: репетиция Нового года» с участием кавер-группы MyBach. В программе — написание писем Деду Морозу и новогодние развлечения. После 19:00 стоимость входа — 350 рублей.

Стендап-выступления и криминальный подкаст (18+)

Конгресс-холл Центра международной торговли станет главной площадкой для любителей юмора в ноябре. 4 ноября в 19:00 выступит Ольга Малащенко — резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Комик известна сочетанием женственности и острого юмора в темах взаимоотношений. Стоимость проходки — от 1500 рублей.

5 ноября в 19:00 в том же зале Евгений Чебатков представит новую программу «На других берегах». Комик предлагает зрителям лингвистический и нетривиальный юмор без использования нецензурной лексики. Тема выступления — адаптация и поиск себя в новых реалиях. Билеты — от 2500 рублей.

14 ноября в 19:00 в Конгресс-холле состоится финал тура Андрея Бебуришвили «Уже не тот». Артист представит эксклюзивный новый материал вместе с лучшими номерами программы. Стоимость — от 3100 рублей.