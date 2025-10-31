Челябинск вошел в топ-20 популярных направлений для отдыха в ноябре
Приезжающие в город туристы в среднем бронируют квартиры на 2 дня
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В число самых популярных направлений для поездок в ноябрьские праздники вошел Челябинск. По бронированию квартир город оказался на 18 месте. В основном жилье бронировали на два дня. В лидерах — Москва и Санкт-Петербург, сообщается на сайте о недвижимости.
«В лидерах рейтинга оказались преимущественно локации с крупными межрегиональными центрами. Поездки туда планируют не только с туристическими целями, но и по личным делам. Самыми популярными направлениями в рейтинге оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Свердловская области», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Также на ноябрьских выходных популярным туристическим направлением будет Карелия и Краснодарский край, а также Ярославская, Тверская, Тульская и Владимирская области. В основном эти направления хотят посетить жители Московского региона.
