Челябинск вошел в топ-20 популярных направлений для отдыха в ноябре

Приезжающие в город туристы в среднем бронируют квартиры на 2 дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В число самых популярных направлений для поездок в ноябрьские праздники вошел Челябинск. По бронированию квартир город оказался на 18 месте. В основном жилье бронировали на два дня. В лидерах — Москва и Санкт-Петербург, сообщается на сайте о недвижимости.

«В лидерах рейтинга оказались преимущественно локации с крупными межрегиональными центрами. Поездки туда планируют не только с туристическими целями, но и по личным делам. Самыми популярными направлениями в рейтинге оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Свердловская области», — сообщается на сайте «Циан для профи».