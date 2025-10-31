Логотип РИА URA.RU
Строительного эксперта с фальшивым дипломом задержали в Челябинске

31 октября 2025 в 12:12
Мужчина выступал в судах в качестве эксперта (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность строительно-технического эксперта с фальшивым дипломом. Мужчина несколько лет выступал в судах, предоставляя якобы экспертное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

«Полицейскими Челябинска пресечена незаконная деятельность специалиста строительно-технических экспертиз с поддельным дипломом. В течение нескольких лет мужчина выступал в судебных разбирательствах по искам новоселов к застройщикам, предоставляя суду свои „экспертные“ заключения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Как установили полицейские, 41-летний мужчина пользовался фальшивым диплом о высшем образовании для получения квалификации специалиста по проведению судебных строительно-технических экспертиз. Это давало ему право выступать в качестве эксперта в гражданских процессах. Установлено не менее 16 подобных эпизодов. 

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Проводятся дальнейшие мероприятия. 

