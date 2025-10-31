На северо-западе Челябинска возведут торговый комплекс

ТК построят в 29 микрорайоне Челябинска Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Калининском районе Челябинска в 29 микрорайоне построят новый торговый комплекс. Проект одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство торгового комплекса в Калининском районе в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева в 29 микрорайоне Челябинска. Проект одобрен ООО „Челэкспертизой“ 29 октября 2025 года», — сообщается на сайте госреестра.