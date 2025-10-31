Экс-владелец национализированного ЮГК Струков: «Я в отчаянии, у меня нет денег»
Константин Струков рассказал, что у него нет денег
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экс-владелец холдинга «Южуралзолото» Константин Струков впервые после национализации активов рассказал о текущем состоянии его дел. Он сообщил, что сейчас приходится занимать деньги на жизнь.
«Я в отчаянии. На жизнь у меня денег нет, я занимаю», — цитирует слова бизнесмена РБК.
В разговоре с журналистом РБК Струков сообщил, что никогда не думал о подобном завершении своей работы. Он рассказал, что у его семьи отобрали все имущество и у него самого также нет доступа к бывшим активам.
«Как жить? Я не имею доступ ни к чему», — уточнил Струков.
Струков два дня назад проиграл апелляцию на решение о национализации компании в Челябинском областном суде. Активы холдинга намерены продать, сделка завершится в первом полугодии 2026 года.
Холдинг ЮГК, принадлежавший ранее вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову, был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в июле этого года. По версии следствия, Струков незаконно получил под контроль имущество холдинга с использованием своего служебного положения.
Материал из сюжета:Национализация холдинга «Южуралзолото»
