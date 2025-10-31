Депутат Госдумы Лантратова помогла мобилизованному бойцу вернуться с СВО домой

«Призванный по мобилизации рядовой Сергей П. с честью служил своей стране, но был вынужден подать рапорт на увольнение из-за проблем со здоровьем. Однако рассмотрение затянулось, несмотря на повторное обращение. Боец написал депутату Госдумы Яне Лантратовой, которая входит в рабочую группу по защите прав участников СВО, с просьбой ускорить решение вопроса. Парламентарий направила запрос в Минобороны с полным пакетом документов: заключение ВВК, оба рапорта, копии приказов. И уже через два месяца вышел приказ Минобороны о том, что рядовой уволен по состоянию здоровья.