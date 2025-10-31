В Челябинске растет спрос на квартиры-студии на «вторичке»

Студии у челябинцев пользуются особой популярностью Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске в третьем по сравнению со вторым кварталом 2025 года спрос на квартиры-студии на вторичном рынке вырос на 24%. В среднем квартиры на «вторичке» продают по 103 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Также в Челябинске за третий квартал 2025 года активность жителей увеличилась в сегменте однокомнатных (+23%), двухкомнатных (+23%) и трехкомнатных квартир (+9%). Это говорит о том, что в Челябинске, как и в целом по России, восстанавливается тренд на рынке вторичной недвижимости. Растет число зарегистрированных сделок, доля ипотечного финансирования, а также спрос на вторичное жилье», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, спрос на вторичное жилье в третьем квартале сильнее всего увеличился во Владивостоке (+25%), Москве (+22%), Калуге (+21%), Томске (+20%), Кирове, Кемерове, Ставрополе и Саратове (+19% в каждом). Также существенно спрос на «вторичку» увеличился в Челябинске, Ульяновске и Брянске (+18% в каждом).

