Рысь, обнаруженная на заборе завода в Челябинске, убежала из дома

Рысь могла сбежать из дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Рысь, которую сегодня утром очевидцы обнаружили на заборе завода трубопроводной арматуры в Челябинске, предположительно содержалась в домашних условиях, так как спокойно реагировала на людей. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии региона.

«Есть предположение, что рысь содержалась в домашних условиях, так как очень спокойно реагировала на людей, а неподалеку были найдены куриные кости — вероятнее всего, остатки еды животного. Ситуация находится на контроле министерства экологии региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Рысь лежала на ограждении с колючей проволокой, опираясь на трубу тепломагистрали, вела себя не агрессивно. И у очевидцев возникло подозрение, что она застряла там. Но, при приближении охотинспектора, зверь с легкостью спрыгнул за обратную сторону забора и скрылся. «Следов шерсти и крови на проволоке не обнаружено — это говорит о том, что рысь не ранена», — добавили в минэкологии.

Продолжение после рекламы