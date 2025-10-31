Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Рысь, обнаруженная на заборе завода в Челябинске, убежала из дома

31 октября 2025 в 13:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рысь могла сбежать из дома

Рысь могла сбежать из дома

Фото: Илья Московец © URA.RU

Рысь, которую сегодня утром очевидцы обнаружили на заборе завода трубопроводной арматуры в Челябинске, предположительно содержалась в домашних условиях, так как спокойно реагировала на людей. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии региона. 

«Есть предположение, что рысь содержалась в домашних условиях, так как очень спокойно реагировала на людей, а неподалеку были найдены куриные кости — вероятнее всего, остатки еды животного. Ситуация находится на контроле министерства экологии региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Рысь лежала на ограждении с колючей проволокой, опираясь на трубу тепломагистрали, вела себя не агрессивно. И у очевидцев возникло подозрение, что она застряла там. Но, при приближении охотинспектора, зверь с легкостью спрыгнул за обратную сторону забора и скрылся. «Следов шерсти и крови на проволоке не обнаружено — это говорит о том, что рысь не ранена», — добавили в минэкологии. 

Продолжение после рекламы

О происшествии сегодня сообщили очевидцы. На место выезжали сотрудники министерства экологии,  спасатели и работники зоопарка. Они планировали усыпить животное, чтобы разрезать проволоку. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал