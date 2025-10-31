Дикая рысь застряла в проволоке на заводе в Челябинске

Рысь планируют усыпить, чтобы разрезать проволоку, в которой она застряла (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на заводе трубопроводной арматуры на улице Линейной в колючей проволоке застряла дикая рысь. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального министерства экологии.