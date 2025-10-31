Два участка трассы Челябинск-Троицк открыты после капремонта

Полностью ремонт трассы завершится до конца 2026 года Фото: Екатерина Тычинина / Росавтодор

На двух участках федеральной трассы А-310 в Челябинской области открыто рабочее движение по четырем полосам расширенного участка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В рамках первого этапа капитального ремонта федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан завершены работы на участке с 53+000 по 54+380 километр. Также сдан участок с 56+750 по 57+451 километр. В связи с продолжением благоустройства движение на этих участках пока идет со скоростью 60 километров в час», — уточнили в пресс-службе.

Финансирование на 2025 год предполагало производство работ только на первом этапе капремонта, но подрядчик выполняет работы в опережающем темпе. Благодаря этому и удалось запустить движение по четырем полосам на одной из разворотных петель на втором этапе ремонта.

Продолжение после рекламы

«Полностью сдать в эксплуатацию объект капитального ремонта Троицкой трассы с расширением до четырех полос на участке с 53-го по 75-й километр автодороги планируется до конца 2026 года», — отметили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ремонт трассы идет опережающими график темпами Фото: Екатерина Тычинина / Росавтодор