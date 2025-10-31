Ревнивец выбрал мачете в качестве орудия мести Фото: Пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области

Следственный отдел по Металлургическому району СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, который с помощью мачете пытался убить свою бывшую супругу и ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

«Сегодня около 5 утра у дома № 2В по улице Румянцева в Металлургическом районе, фигурант, используя мачете, нанес своей 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу. Но мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам — его действия пресекли очевидцы», — пояснили в пресс-службе.

Ревнивого мстителя задержали сотрудники ППСП УМВД России по Челябинску. Потерпевших с серьезными травмами доставили в реанимацию местной больницы.

Продолжение после рекламы

Дело на убийцу завели по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Фигурант задержан, а следователь СК решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Назначены необходимые судебные экспертизы.