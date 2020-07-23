Жириновский не сообщил Кремлю о планах Фургала уйти в отставку

Сергей Фургал находится в СИЗО до сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не информировал Кремль о том, что теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирался уйти в отставку до ареста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что Кремлю не поступало сведений о таких планах экс-чиновника.

«Нет, об этих планах не было известно», — сообщил Песков на вопрос URA.RU о том, знали ли в Кремле, что Фургал собирался подавать заявление об отставке по собственному желанию.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы отправил Фургала в СИЗО до 9 сентября. Жители Хабаровского края устроили массовые акции протеста в поддержку политика. Но 20 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия, а врио главы региона был назначен другой либерал-демократ Михаил Дегтярев.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал собирался написать заявление об отставке по собственному желанию до того, как его арестовали. По словам Жириновского, он сам уговорил Фургала покинуть занимаемый им пост.