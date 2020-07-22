Жириновский: Фургал до ареста собирался уйти в отставку

Владимир Жириновский уговорил Сергея Фургала написать заявление об отставке по собственному желанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирался написать заявление об отставке по собственному желанию до того, как его арестовали. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вы зачем Фургала арестовали? Он уже собирался лететь в Москву, писать заявление [об отставке] во вторник. Зачем вы его арестовали в четверг? Кто-то хотел мускулы показать?», — заявил Жириновский в ходе заседания Госдумы. Председатель партии отметил, что это он уговорил Фургала написать заявление об отставке по собственному желанию.

Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает « Царьград ».

Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев.