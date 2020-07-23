Первыми препарат получат врачи и другие люди из группы риска Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В августе вакцину от коронавируса могут получить врачи и другие люди из группы риска. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — цитирует «Интерфакс» главу Минздрава.

При этом он не уточнил, когда начнется массовая вакцинация россиян от COVID-19. В ближайшее время стартует третья фаза клинических исследований препарата. Ожидается, что вакцину опробуют около 800 добровольцев, уточняет RT. Мурашко утверждает, что вакцина эффективна и безопасна.

В четверг глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прививочная кампания в России начнется до конца 2020 года. Ученые рассчитывают, что препарат должен защищать от коронавируса около двух лет, передает агентство Nation News.