Когда Россия запустит производство вакцины от коронавируса. Отвечает Матвиенко

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Сенатор заявила, что Россия — первая страна, где прошли клинические испытания вакцины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовое производство вакцины от коронавируса для жителей России может начаться до конца года. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«До конца года россияне смогут получать прививки. Мы точно первая страна, которая заявила о вакцинах, которые прошли клинические испытания, это очень важно», — приводит слова сенатора ТАСС.

То, что вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года. Однако, несмотря на успешные результаты испытаний, вакцину начнут применять не раньше 2021 года, приводит телеканал 360 заявление Всемирной организации здравоохранения.

А разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов считает, что пока рано говорить об эффективности препарата, которое создало Минобороны и исследовательский центр. В беседе с URA.RU ученый объяснил, что сначала должны опубликовать результаты исследований вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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