В Минздраве РФ раскрыли результаты испытаний вакцины от COVID

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Михаил Мурашко заявил, что вакцину могут зарегистрировать в августе Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи эффективна и безопасна. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Мы видим, что эффективность есть, безопасность подтверждена», — цитирует Мурашко RNS. По его словам, сейчас исследования подходят к завершению, и идет подготовка к выпуску вакцины. Министр отметил, что препарат могут зарегистрировать уже в августе текущего года. После выпуска вакцины в гражданский оборот данные о ее эффективности и безопасности будут по-прежнему собираться, сказал Мурашко.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально. По его мнению, вакцина готова. С начала эпидемии в России зарегистрировано 789 190 случаев заболевания. Выздоровели 572 053 человека, 2 745 пациентов погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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