В Минздраве РФ раскрыли результаты испытаний вакцины от COVID

Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи эффективна и безопасна. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
«Мы видим, что эффективность есть, безопасность подтверждена», — цитирует Мурашко
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально. По его мнению, вакцина готова. С начала эпидемии в России зарегистрировано 789 190 случаев заболевания. Выздоровели 572 053 человека, 2 745 пациентов погибли.