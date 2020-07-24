Россияне в 2020 году не могут отдохнуть за границей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Крым посетил первый миллион туристов за 2020 год. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«На 24 июля Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте». 32,1% отдыхающих прибыли в Крым на самолетах, 4,8% — на поездах, еще 63,1% — на машинах по Крымскому мосту».

Отели, расположенные на Южном берегу, заполнены на 95%, отметил Аксенов. В ряде гостиниц, по его словам, уже распроданы все номера на август. В среднем номерной фонд на полуострове заполнен на 70%. Всего на полуострове действуют 727 отелей и санаториев, заключил Аксенов.

Ранее специалисты туристических сервисов называли самые популярные направления у россиян в 2020 году. Помимо Крыма, в топ вошли курорты Краснодарского края и Санкт-Петербург, передает телеканал 360.