Когда россиянам вернут деньги за отмененные туры. Отвечает Мишустин

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Россияне могут перенести туры или отказаться от них Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские туристы, у которых из-за пандемии коронавируса были аннулированы туры, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и её категория, питание. Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Уточняется, что услугу окажут россиянам, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили поездки по России или за рубеж.

При этом туристам не придется ничего доплачивать, если на новые даты стоимость тура увеличилась, уточняет RT. Туроператор должен будет в течение 60 дней уведомить турагента о возможности переноса поездки. Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет и тех, кто находится на больничном больше двух месяцев, срок увеличен до 90 дней. Россияне смогут отказаться от путешествия, тогда ему будут должны вернуть деньги также до конца 2021 года.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. С тех мор в каждой стране действовали особые ограничения по границам, напоминает агентство Nation News. С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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