В России с 1 августа откроются границы. Список стран

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, самолет, пустой аэропорт
Международное авиасообщение откроется с 1 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Об этом сообщает оперативный штаб правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«С 1 августа возобновляется международное авиасообщение», — говорится в сообщении штаба. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что переговоры об открытии границ также ведутся еще с 30 странами, пишет РИА «Новости». Какие это страны, не уточняется.

Международное авиасообщение было прекращено с 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет не действует на вывоз граждан РФ из-за рубежа, а также на грузовые, гуманитарные и некоторые другие виды рейсов, пишет «Царьград». В российском правительстве назвали условия для возобновления авиасообщения с другими странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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