В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Об этом сообщает оперативный штаб правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«С 1 августа возобновляется международное авиасообщение», — говорится в сообщении штаба. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что переговоры об открытии границ также ведутся еще с 30 странами, пишет РИА «Новости». Какие это страны, не уточняется.
Международное авиасообщение было прекращено с 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет не действует на вывоз граждан РФ из-за рубежа, а также на грузовые, гуманитарные и некоторые другие виды рейсов, пишет «