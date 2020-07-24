В Перми мужчина убил девятимесячную падчерицу из-за плача

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Машины скорой помощи. Курган, полиция
Полиция выясняет обстоятельства преступления, подозреваемый в убийстве задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми мужчина убил девятимесячного ребенка из-за раздражающего плача. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

«23 июля 2020 года в ночное время в квартире дома было обнаружено тело младенца без внешних признаков насильственной смерти», — передают в ведомстве. Отмечается, что мать девятимесячной девочки оставила ее на ночь с сожителем и ушла на день рождения. «Плачь ребенка раздражал мужчину, в результате чего он нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве. Следствие выясняет обстоятельства преступления, подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в сентябре 1999 года другой житель Пермского края задушил девочку за ее крик, который раздражал мужчину. На момент обвинения он уже заключен на пожизненный срок за убийство трех человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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