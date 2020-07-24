В Перми мужчина убил девятимесячную падчерицу из-за плача

Ранее сообщалось, что в сентябре 1999 года другой житель Пермского края задушил девочку за ее крик , который раздражал мужчину. На момент обвинения он уже заключен на пожизненный срок за убийство трех человек.

«23 июля 2020 года в ночное время в квартире дома было обнаружено тело младенца без внешних признаков насильственной смерти», — передают в ведомстве. Отмечается, что мать девятимесячной девочки оставила ее на ночь с сожителем и ушла на день рождения. «Плачь ребенка раздражал мужчину, в результате чего он нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве. Следствие выясняет обстоятельства преступления, подозреваемый задержан.

В Перми мужчина убил девятимесячного ребенка из-за раздражающего плача. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно