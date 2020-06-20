19 июня 2020
18 июня 2020
17 июня 2020

В Пермском крае раскрыли убийство младенца спустя 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патруль полиции в городе. Курган, полиция
Убийца задушил младенца из-за крика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция нашла убийцу восьмимесячной девочки, которую задушили более 20 лет назад. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — пояснили в управлении.

По версии следствия, убийство совершил житель Чусового в сентябре 1999 года. Убийца был пьян и задушил девочку за ее крик, который раздражал мужчину. На момент обвинения он уже заключен на пожизненный срок за убийство трех человек.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...