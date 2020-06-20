В Пермском крае раскрыли убийство младенца спустя 20 лет

Убийца задушил младенца из-за крика
Полиция нашла убийцу восьмимесячной девочки, которую задушили более 20 лет назад. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — пояснили в управлении.
По версии следствия, убийство совершил житель Чусового в сентябре 1999 года. Убийца был пьян и задушил девочку за ее крик, который раздражал мужчину. На момент обвинения он уже заключен на пожизненный срок за убийство трех человек.
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