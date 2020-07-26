Онищенко раскрыл, как отличить грипп от коронавируса у детей

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Внешние признаки гриппа у детей сильнее, чем при коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус тяжело протекает у взрослых, в то время как у многих детей болезнь проходит незаметно. Поэтому если у ребенка есть признаки сильного простудного заболевания, то у него, скорее всего, грипп, а не COVID-19. Таким мнением поделился бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«При наличии больного COVID-19 взрослого, дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: дети болеют наравне со взрослыми», — рассказал в беседе с РИА «Новости» Онищенко.

Также бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что при гриппе и ОРЗ болезнь развивается интенсивно, тогда как для коронавируса критическими являются 12, 13, 14-й дни, после которых состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать. Инкубационный период гриппа составляет 7 дней, у коронавируса — 14 дней.

Ранее главный внештатный специалист московского депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что характерными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и потеря чувства вкуса. Если у больного резко повысилась температура и чувствуется слабость, то он имеет дело с гриппом.

На сегодняшний день в России выявлено около 812,5 тысяч заболевших COVID-19. Однако, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия справляется с коронавирусом лучше, чем многие другие страны, пишет «Царьград».

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Здоровье Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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