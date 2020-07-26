Медики объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

Врач назвал два отличительных симптома коронавируса Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резко поднявшаяся и очень высокая температура, ломота в теле говорят о том, что у вас скорее всего обычный грипп. Тонкости отличий гриппа и коронавируса напомнил главный внештатный специалист Московского депздрава по медико-санитарной помощи взрослым Андрей Тяжельников.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть другие симптомы как слабость, ломота — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — цитирует Тяжельникова «Говорит Москва».

Медик добавил, что сравнение коронавируса с гриппом не очень корректно. COVID-19 все еще не до конца изучен и у некоторых людей он может проявляться по-другому. К примеру, есть случаи, когда пациент переболел вообще без симптомов, но при обследовании у него находят серьезное поражение легких, уточнил Тяжельников. Также встречались тяжелые пациенты, вышедшие из болезни без пневмонии, рассказал врач.

Тем временем число больных COVID в мире перешло отметку в 16 миллионов человек, пишет агентство Nation news. Однако вакцина от вируса готова. В отечественном Минздраве уже рассказали о том, как пройдет вакцинация россиян.