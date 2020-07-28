Россиян обяжут регистрировать собак

Законопроект призван сократить число бездомных домашних животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме РФ обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак. Инициатива направлена на то, чтобы сократить число бездомных животных на улицах, рассказал автор документа депутат Олег Шеин.

«Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных. Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать», — приводит РИА «Новости» слова парламентария. По мнению Шеина, если россиян не обяжут регистрировать собак, их так и будут выкидывать на улицу.

Также депутат напомнил, что за рубежом распространена практика штрафов для хозяев, избавляющихся от собак. Он подчеркнул, что обязательную регистрацию предлагается ввести только на собак: кошек и других домашних животных инициатива не коснется. Размер штрафов для хозяев, которые не зарегистрируют собаку, не уточняется. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в сентябре.

Весной мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог на собак. Тогда в Госдуме ответили, что решение о введении обязательных платежей на животных должны принимать сами граждане. А налоги можно заменить инвестициями или налоговыми льготами муниципального уровня, пишет RT.