Кремль: почему на митингах в Хабаровске мало задержаний

По словам Пескова, эмоциональная реакция митингующих на задержание губернатора Сергея Фургала объяснима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Полиция при задержании митингующих в Хабаровске работает корректно, учитывая специфику региона и сложившейся с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала ситуации. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Корреспондент URA.RU задал ему вопрос о том, почему на митингах в Хабаровске задержаний гораздо меньше, чем на подобных акциях в других регионах России. «Правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации, с учетом специфики региона. В остальном рекомендую спрашивать правоохранительные органы», — ответил Песков. По его словам, ситуация в Хабаровске беспрецедентная, еще ни разу руководителя российского региона не обвиняли в причастности к убийству. Этим объясняется эмоциональная реакция митингующих.

Песков отметил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общается с жителями края. «Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель — заботу о жителях края и судьбах края», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 годах, передает. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги. А Михаил Дегтярев заявил, что в ходе акций могут осуществляться провокации.

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