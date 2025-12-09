Логотип РИА URA.RU
Foreign Affairs: Трамп допустил ошибки при работе по конфликту на Украине

10 декабря 2025 в 03:14
Дональда Трамп уличили «в неопытности и излишней импровизации» в работе над урегулированием конфликта

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за необдуманный подход в рамках миротворческой миссии по урегулированию украинского кризиса. По мнению американских обозревателей, глава Белого дома действует необдуманно, во многом опираясь на импровизацию.

«Нетерпеливый в ожидании результатов Трамп до сих пор не смог разработать последовательный, профессиональный процесс их достижения. Его подход к миротворчеству (в рамках переговоров по Украине — прим. URA.RU) страдает от невероятной степени импровизации, игнорирования регионального опыта и, как следствие, поверхностности и полета фантазии», — указано в публикации журнала «Foreign Affairs».

Ранее российский публицист Дмитрий Пучков отмечал, что Трампу не хватило политической поддержки и команды единомышленников для быстрого урегулирования украинского конфликта, из ‑за чего его решения внутри администрации фактически саботировались. До этого в американских СМИ писали о крайней непоследовательности курса Белого дома по Украине, что вызывало озабоченность лидеров ЕС, опасавшихся уступок России.

