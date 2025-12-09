Foreign Affairs: Трамп допустил ошибки при работе по конфликту на Украине

Дональда Трамп уличили «в неопытности и излишней импровизации» в работе над урегулированием конфликта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за необдуманный подход в рамках миротворческой миссии по урегулированию украинского кризиса. По мнению американских обозревателей, глава Белого дома действует необдуманно, во многом опираясь на импровизацию.

«Нетерпеливый в ожидании результатов Трамп до сих пор не смог разработать последовательный, профессиональный процесс их достижения. Его подход к миротворчеству (в рамках переговоров по Украине — прим. URA.RU) страдает от невероятной степени импровизации, игнорирования регионального опыта и, как следствие, поверхностности и полета фантазии», — указано в публикации журнала «Foreign Affairs».