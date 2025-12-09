Зависимость Киева от Европы пагубно скажется на будущем украинцев, уверены на Западе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На фоне того, что в странах Евросоюза все острее встает вопрос о целесообразности финансовой поддержки Киева, на Западе озвучили мнение о «колоссальной проблеме» Украины. Своим видением данного вопроса поделились немецкие обозреватели.

«Если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться конфликт? У украинцев почти не хватает сил, они на 100% зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой», — указано в публикации Die Welt.