Москалькова: в части регионов РФ есть системные проблемы с льготными лекарствами

В части регионов России существуют системные проблемы с льготными лекарствами. Несвоевременные поставки, нехватка контроля за формированием заявок и неэффективные конкурсные процедуры приводят к перебоям в обеспечении граждан необходимыми препаратами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В области льготного лекарственного обеспечения в России существует ряд системных проблем. В их числе несвоевременное обеспечение граждан льготными препаратами и неравномерное распределение лекарств между регионами», — рассказала РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Особую озабоченность вызывает отсутствие должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Москалькова отметила, что сбои в конкурсных процедурах и недостаточное управление товарными запасами приводят к списанию лекарств по истечении срока годности. Такие случаи зафиксированы в Орловской, Саратовской областях и Камчатском крае.

Дополнительные факторы, усугубляющие ситуацию, — санкции, сократившие поставки, и несвоевременные закупки регионами. На фоне роста цен льготники заменяют назначенные препараты дженериками или более дешевыми аналогами.

С начала года количество жалоб на лекарственное обеспечение снизилось, но все еще поступают обращения о высоких ценах и отсутствии препаратов, особенно у больных сахарным диабетом, нехватке расходников для глюкометров. Пациенты предлагают изменить финансирование лекарств от редких болезней.