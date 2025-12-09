Зеленского могут сменить на посту президента Фото: Официальный сайт президента Украины

Британские власти уже подготовили политическую замену президенту Украины Владимиру Зеленскому на случай проведения выборов в стране. Об этом 9 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, новым кандидатом Запада рассматривается бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния», — заявил Сальдо РИА Новости.

Губернатор отметил, что, по его оценке, проведение голосования в нынешних условиях на Украине не приведет к изменениям в политическом устройстве страны. Он указал на жесткий контроль над информационным пространством, ограничение инакомыслия и усиление мобилизационного давления на граждан.

