Сальдо: Британия готовит Залужного на смену Зеленскому
Зеленского могут сменить на посту президента
Фото: Официальный сайт президента Украины
Британские власти уже подготовили политическую замену президенту Украины Владимиру Зеленскому на случай проведения выборов в стране. Об этом 9 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, новым кандидатом Запада рассматривается бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния», — заявил Сальдо РИА Новости.
Губернатор отметил, что, по его оценке, проведение голосования в нынешних условиях на Украине не приведет к изменениям в политическом устройстве страны. Он указал на жесткий контроль над информационным пространством, ограничение инакомыслия и усиление мобилизационного давления на граждан.
По его словам, нынешние власти в Киеве опираются на продление собственных полномочий без выборов, ручное управление госструктурами и правовые решения, которые, как он считает, сужают возможности населения влиять на принимаемые решения. Сальдо подчеркнул, что в такой ситуации любые выборы будут носить формальный характер и не станут механизмом выражения воли избирателей.
