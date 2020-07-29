Главврач больницы в ЯНАО оставила сотрудников без выплат по COVID

Работникам Надымской ЦГБ задержали «коронавирусные» премии за март Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Сотрудники участковой больницы поселка Пангоды, входящей в состав Надымской центральной районной больницы, не получали выплаты за работу с больными коронавирусом. Несмотря на требование властей ЯНАО, персоналу не выдали премию за март. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая привлекла главврача ЦРБ Наталью Калиберду к ответственности.

В ходе проверки надзорное ведомство узнало, что без денег оставили неврачебный персонал. Выяснилось, что с 27 по 29 марта две буфетчицы и дезинфектор участковой больницы помогали обеспечивать условия для пациентов с коронавирусом. За это им полагалась выплата, предусмотренная специальным постановлением правительства ЯНАО.

«Главному врачу ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“ Калиберде Наталье внесено представление об устранении нарушений закона. [Представление] рассмотрено, удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Также в отношении Надымской ЦРБ возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства. Отмечается, что после этого работники все же получили выплаты.

Получить комментарий Натальи Калиберды к моменту публикации URA.RU не удалось, по рабочему номеру главврач не ответила. В Надымскую ЦГБ направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

В Надымском районе уже находили нарушения с выплатами по коронавирусу. Врачи, технический персонал и водители Надымской станции скорой медицинской помощи недополучили 1,73 млн рублей выплат, положенных за работу с инфицированными пациентами. В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили URA.RU, что задержка произошла из-за стремления оказать помощь как можно большему числу медиков.