В Ростуризме назвали условие возврата денег за туры по России

Размер кэшбека зависит от стоимости тура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы получить кэшбек по программе поддержки внутреннего туризма, туроператор должен входить в список участников программы, а саму путевку нужно приобретать через интернет. Об этом в среду заявили представители Ростуризма.

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы не возможны», — сообщили в ведомстве.

В программе участвуют следующие российские регионы: Алтайский край, Калининградская область. Крым, Краснодарский край и Ставропольский край. Весь список туров ведомство обещает опубликовать в ближайшее время на своих ресурсах.

Размер кэшбека будет определяться в зависимости от стоимости тура. Так, приобретая пакет от 25 до 50 тысяч рублей, турист может рассчитывать на субсидию в 5 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч — на 10 тысяч рублей. От 75 тысяч — на 15 тысяч рублей. Помимо стоимости должны быть соблюдены и другие условия. В частности, продолжительность тура должна быть не менее 5 дней и 4 ночей. Программа действует с 1 августа по 20 декабря этого года.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.