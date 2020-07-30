Во время заседания законодательного собрания Ульяновской области депутаты начали драку из-за провокационного плаката, который принесли в зал представители КПРФ. Коммунисты разместили на плакатах фотографии губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки». Единороссов эта подпись оскорбила.
Видео потасовки выложил в своем Instagram депутат Госдумы Алексей Куринный. Он отметил, что депутаты от «Единой России» напали на представителей КПРФ, «защищая честь губернатора Морозова и псевдокоммуниста Сурайкина».
Руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Василий Гвоздев заявил РИА «Новости», что потасовка на заседании стала результатом провокации со стороны коммунистов. «Мне бы хотелось принести извинения от депутатов законодательного собрания за те действия, которые, конечно, носят очень неподобающий и некрасивый характер», — добавил Гвоздев.
В свою очередь зампред заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) заявил, что единороссы явились на заседание в состоянии алкогольного опьянения, а депутат, вывесивший плакат, всего лишь хотел показать, что между действующей властью и коммунистами нет никакого противостояния. «Я полностью отрицаю, что с нашей стороны были провокации. Но даже если так, нельзя бить людей», — заявил парламентарий.
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