В России планируют изменить правила выплаты пенсий

Российским пенсионерам позволят сохранять дату доставки пенсии даже при смене кредитной организации. С таким предложением выступил Минтруд РФ. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В ведомстве предложили по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене кредитной организации», — передает Федеральное агентство новостей.
Отмечается, что ранее при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения средств могла измениться. Согласно новому приказу, организации по доставке пенсий должны будут обеспечивать сохранение даты доставки средств при желании граждан. Предложение Минтруда поддержал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он уверен, что пенсионеры должны иметь возможность выбрать удобную для них дату доставки пенсии. «Я поддерживаю любые изменения, направленные на создание комфортных условий для наших пенсионеров», — цитирует депатата «Парламентская газета».
На этой неделе в Пенсионном фонде РФ пообещали сделать в августе перерасчет пенсии. На прибавку к ежемесячному пособию могут рассчитывать получатели накопительной пенсии, а также продолжающие свою трудовую деятельность граждане, которым начисляются страховые пенсии по инвалидности или старости, передает агентство Nation News. Также в Пенсионном фонде подготовили выплату до 24 тысяч рублей участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии.
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